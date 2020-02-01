США готові забезпечити Білорусь нафтою на 100% - Помпео

Сполучені Штати Америки готові забезпечити Білорусь енергоресурсами на 100% і за конкурентними цінами.

Про це держсекретар США Майк Помпео заявив у суботу, 1 лютого, журналістам у Мінську після переговорів із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє БЕЛТА.

"Ми провели тривалу розмову з економічних питань. Пан Лукашенко сказав, що білоруси мають свою країну - суверенну й незалежну, і вони не можуть бути частиною будь-якої іншої держави. Сполучені Штати Америки хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою. Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів у світі. І все, що вам потрібно, - звернутися до нас", - підкреслив держсекретар.

За його словами, країнам необхідно подолати деякі перешкоди, щоб американським підприємствам було легше виходити на білоруський ринок. "Вступ до СОТ, більш активний розвиток приватного сектору допоможуть Білорусі розкрити свій торговельний потенціал", - переконаний політик.

Держсекретар також відзначив успішну співпрацю між країнами у сфері безпеки, яка, вважає він, буде ще більше розширюватися.

Як повідомлялося, Помпео перебуває в Мінську з одноденним візитом. Попередній візит держсекретаря США до Мінська відбувся 1993 року.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2020 року Росія призупинила постачання нафти до Білорусі через розбіжності щодо ціни на сировину. Тоді уряд РБ й нафтопереробні заводи розпочали пошуки альтернативних маршрутів поставок, у тому числі з України, Польщі, країн Балтії, Казахстану й Азербайджану.

21 січня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь планує 30% нафти закуповувати через Україну.

Раніше Білорусь уже закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти для переробки на ВАТ "Нафтан".

Фото: БЕЛТА