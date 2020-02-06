Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії

Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії

Укрінформ
Представники Ради Безпеки ООН зберуться на надзвичайну сесію щодо Сирії після зіткнень між турецькими та сирійськими військовими.

Про це повідомляє "Дзеркало Тижня".

"Зустріч була запропонована Сполученими Штатами, Францією і Великобританією. Очікується, що посол ООН в Сирії Гейр Педерсен повідомить про ситуацію в Ідлібі, північно-західній провінції Сирії, де у понеділок відбулися зіткнення двох армій", - пише видання.

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Понад 20 осіб були вбиті в результаті стрілянини, погрожуючи дестабілізувати регіон Ідліб, і без того постраждалий від гуманітарної кризи.

Наступ режиму Дамаска при підтримці російської авіації проти останнього оплоту повстанських супротивників викликав різкі попередження з боку президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Якщо режим не відступить, Туреччина буде змушена взяти справу у свої руки", - заявив Ердоган у середу в Анкарі.

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Нагадаємо: у вівторок Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав до припинення військових дій" між Туреччиною і Сирією, назвавши бойові дії "вкрай тривожною" ескалацією.

Також до негайного припинення вогню на північному заході Сирії, де в результаті бойових дій за останні два місяці було переміщено півмільйона людей, закликали вісім гуманітарних організацій.

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