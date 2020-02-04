Туреччина у відповідь на атаку в Ідлібі знищила 54 цілі та 76 солдатів армії Асада

У результаті відповіді на артилерійський обстріл, здійснений силами режиму Башара Асада по турецьких позиціях у сирійській провінції Ідліб у ніч з 2 на 3 лютого, після якого загинуло 8 військових та представників цивільного персоналу, турецькими збройними силами було уражено 54 цілі та нейтралізовано 76 солдат режиму.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На даний момент уражено 54 цілі режиму, за інформацією, яку ми отримали з різних джерел, нейтралізовано 76 членів режиму», - заявив міністр.

За даними міноборони, позиції ЗС Туреччині були атаковані незважаючи на те, що було повідомлено про їхні переміщення в регіоні, а також попри оголошений режим припинення вогню.

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«Однак ці оголошені припинення вогню щоразу порушуються силами режиму, їх дотримання не забезпечується», - вказав міністр.

Як повідомлялося, 3 лютого внаслідок артилерійського обстрілу, вчиненого силами режиму Асада в сирійській провінції Ідліб, загинули четверо військовослужбовців збройних сил Туреччини, ще дев'ять дістали поранення. Пізніше було повідомлено про збільшення кількості загиблих до 8 – п'ять військових та троє людей з числа цивільного персоналу.

Фото: Hurriyet Daily News