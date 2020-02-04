У Сирії загинув ще один турецький військовий

Кількість військовослужбовців турецької армії, які загинули внаслідок артобстрілу з боку сил Асада, збільшилася до п'яти.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.

«Кількість турецьких військовослужбовців, загиблих унаслідок артилерійського обстрілу сил режиму Башара Асада, в Ідлібській зоні деескалації досягла п'яти осіб... Помер один з тяжкопоранених військовослужбовців і співробітник цивільного персоналу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у військовому відомстві висловили співчуття сім'ям загиблих і підкреслили, що Туреччина повною мірою скористається правом на самооборону в разі повторення обстрілу й атак.

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Як повідомлялося, 3 лютого внаслідок артилерійського обстрілу, вчиненого силами режиму Асада в сирійській провінції Ідліб, загинули четверо військовослужбовців збройних сил Туреччини, ще дев'ять дістали поранення.

Фото: AA