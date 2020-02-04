Штати пригрозили Асаду і його прихильникам наслідками через атаки в Ідлібі

Офіційний Вашингтон обурився й засудив смертельні атаки, вчинені напередодні силами Асада за підтримки Росії, Ірану й Хезболли на турецькі спостережні пункти в сирійській провінції Ідліб.

Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США, оприлюдненій у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати вкотре засуджують продовження невиправданих і безжальних атак проти людей в Ідлібі режимом Асада, Росією, Іраном та Хезболлою", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві США.

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У цьому контексті зазначається, що мінометні удари 3 лютого по турецьких спостережних пунктах силами Асада стали "серйозною ескалацією" в регіоні, де досі не припинилися напади на цивільне населення, представників гуманітарних організацій, а також об'єкти інфраструктури. Внаслідок удару загинуло багато турків, які виконували місію спостереження, координації та деескалації.

Як підкреслили в Вашингтоні, США всіляко підтримують Туреччину, яка є союзником по НАТО, й повною мірою підтримують обґрунтовані дії турецької сторони у відповідь.

"Жорстокі дії режиму Асада, Росії, іранського режиму й Хезболли є безпосередньою завадою для встановлення перемир'я на півночі Сирії. Ці варварські напади повинні припинитися, має бути забезпечений гуманітарний доступ та відновлений мир відповідно до резолюції 2254 Ради безпеки ООН", - наголосили в Державному департаменті США.

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У зв'язку з цим підкреслюється, що "Сполучені Штати зроблять усе можливе для унеможливлення будь-якої реінтеграції режиму Асада до міжнародної спільноти, поки він не виконає всі положення резолюцію РБ ООН 2254, в тому числі всеосяжне припинення вогню, включно з провінцією Ідліб".

Як повідомлялося, 3 лютого внаслідок артилерійського обстрілу, вчиненого силами режиму Асада в сирійській провінції Ідліб, загинули четверо військовослужбовців збройних сил Туреччини, ще дев'ять дістали поранення. Пізніше було повідомлено про збільшення кількості загиблих до 8 – п'ять військових та троє людей з-поміж цивільного персоналу.