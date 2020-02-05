Коронавірус вже забрав 490 життів у Китаї, понад 24 тисячі осіб заразилися

У Китаї жертвами нового коронавірусу стали 490 осіб, понад 24 тисячі осіб заразилися.

Про це повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

"Станом на опівніч, 4 лютого, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав з 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію щодо 24 324 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною новим різновидом коронавірусу, з них 3 219 осіб знаходяться у важкому стані, 490 померли", − йдеться в повідомленні.

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За останню добу в Китаї померло 65 осіб (все в провінції Хубей) та виявлено 3,8 тисячі нових випадків захворювання.

Окремо в Гонконзі виявлено 18 підтверджених випадків зараження (у тому числі одна людина померла), Макао − десять і на Тайвані − 11.

Крім того, зареєстровано ще 23,2 тисячі випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на вівторок кількість померлих у світі від коронавірусу становила 427 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження досягло 20 606.

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За інформацією CNN, існує щонайменше 185 підтверджених випадків захворювання коронавірусом більш ніж у 25 країнах і на територіях, що перебувають за межами материкового Китаю.

Фото: АА