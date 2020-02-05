Розвідка Литви розповіла про загрози енергобезпеці, які йдуть від Росії

У щорічній доповіді з оцінкою національних загроз Литві визначено головні загрози енергобезпеки країни, серед яких — прагнення РФ зберегти панування на енергоринку, в тому числі, на литовському ринку скрапленого природного газу.

Доповідь розміщена на сайті Міноборони Литви.

"Найбільший ризик для енергетичної незалежності Литви йде від прагнення Росії зберегти своє панування на енергетичних ринках Балтії. Російські енергетичні компанії прагнуть утвердитися на литовському ринку скрапленого природного газу і намагаються адаптуватися до нових умов, що створюються литовськими проєктами, які забезпечують енергетичну незалежність", - йдеться в доповіді.

Також зазначено про небезпеку, що йде від Островецької АЕС, яку будують у Білорусі недалеко від Вільнюса і яка не відповідає міжнародним стандартам безпеки. Російська держкорпорація «Росатом» ігнорує несприятливі відгуки білоруських експертів і експертів з інших країн, а також вимоги органів нагляду за будівництвом і прагне приховувати інциденти. Зокрема, розвідка звернула увагу на те, що в липні 2019 року з посади пішов Дмитро Романець, який керував будівництвом станції.

Нагадаємо: звіт з оцінкою національних загроз Литві подають громадськості щороку відповідно до Закону про кримінальну розвідку Республіки. Департамент державної безпеки та Другий департамент при МО Литви проводять оцінку національної загрози як один спільно розроблений документ з 2015 року.