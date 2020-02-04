У Нідерландах замість прапора ЄС на залізничній станції повісили шотландський

У нідерландському місті Леуварден на алеї, що біля центральної залізничної станції міста, замість прапора ЄС встановили прапор Шотландії.

Про це повідомляє Leeuwarder Courant.

"Я був у Единбурзі (столиця Шотландії - ред.) минулого тижня. І там я побачив, що європейський прапор знятий з будівлі шотландського парламенту, але вони хочуть повісити його знову, в якомусь нейтральному місті, і тоді я подумав, що ми могли б щось зробити теж”, - сказав радник мера Леувардена з питань культури Шурд Фейтсма.

Таке рішення викликало тисячі вдячних відгуків у соцмережах.

Leeuwarden, the Netherlands:

The UK flag has been replaced with the Scotland flag. pic.twitter.com/HrOgrk5t3T — James Melville (@JamesMelville) February 2, 2020

Прапори країн ЄС були розміщені біля центральної залізничної станції Леувардена у 2017 році.

Як повідомляв Укрінформ, шотландські парламентарії проголосували за те, щоб після Brexit не знімати прапор ЄС біля парламенту в Единбурзі.

Депутати планували опустити прапор о 23:00 у п'ятницю, коли Велика Британія офіційно залишить ЄС. Але члени парламенту Шотландії проголосували з результатом 63 проти 54 за скасування рішення після бурхливих дебатів.

Головуючий Кен Макінтош попередив міністрів, що прапори "не повинні ставати політичним питанням" і що вони "віддзеркалюють наші правові відносини".

Ідею залишити прапор оприлюднила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, яка очолює Шотландську національну партію (SNP), що виступає за членство в Євросоюзі. Натомість консерватори, лейбористи і ліберал-демократи наполягали на тому, що "неполітичне" рішення про зняття прапора має залишатися чинним.

Як повідомляв Укрінформ, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

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Проте прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.

У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії - "за" були 55%, "проти" 45%.

Водночас перший міністр Шотландії Нікола Стерджен не виключає проведення консультативного референдуму щодо незалежності від Сполученого Королівства, навіть якщо уряд Британії на це не погодиться.

Фото: www.lc.nl