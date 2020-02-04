У Нідерландах замість прапора ЄС на залізничній станції повісили шотландський
Про це повідомляє Leeuwarder Courant.
"Я був у Единбурзі (столиця Шотландії - ред.) минулого тижня. І там я побачив, що європейський прапор знятий з будівлі шотландського парламенту, але вони хочуть повісити його знову, в якомусь нейтральному місті, і тоді я подумав, що ми могли б щось зробити теж”, - сказав радник мера Леувардена з питань культури Шурд Фейтсма.
Таке рішення викликало тисячі вдячних відгуків у соцмережах.
Leeuwarden, the Netherlands:— James Melville (@JamesMelville) February 2, 2020
The UK flag has been replaced with the Scotland flag. pic.twitter.com/HrOgrk5t3T
Прапори країн ЄС були розміщені біля центральної залізничної станції Леувардена у 2017 році.
Як повідомляв Укрінформ, шотландські парламентарії проголосували за те, щоб після Brexit не знімати прапор ЄС біля парламенту в Единбурзі.
Депутати планували опустити прапор о 23:00 у п'ятницю, коли Велика Британія офіційно залишить ЄС. Але члени парламенту Шотландії проголосували з результатом 63 проти 54 за скасування рішення після бурхливих дебатів.
Головуючий Кен Макінтош попередив міністрів, що прапори "не повинні ставати політичним питанням" і що вони "віддзеркалюють наші правові відносини".
Ідею залишити прапор оприлюднила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, яка очолює Шотландську національну партію (SNP), що виступає за членство в Євросоюзі. Натомість консерватори, лейбористи і ліберал-демократи наполягали на тому, що "неполітичне" рішення про зняття прапора має залишатися чинним.
Як повідомляв Укрінформ, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.
Проте прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.
У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії - "за" були 55%, "проти" 45%.
Водночас перший міністр Шотландії Нікола Стерджен не виключає проведення консультативного референдуму щодо незалежності від Сполученого Королівства, навіть якщо уряд Британії на це не погодиться.
Фото: www.lc.nl