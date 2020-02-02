Джонсон оголосить позицію Британії щодо майбутніх торговельних відносин з ЄС

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон допускає митні перевірки на кордоні з ЄС, якщо британська сторона не досягне бажаної торговельної угоди.

Про це повідомляє BBC.

"Очікується, що у понеділок Борис Джонсон викладе свою позицію напередодні переговорів, де він скаже представнику ЄС, що готовий застосовувати митні перевірки на кордоні Британії, якщо не зможе укласти потрібну країні торговельну угоду", - йдеться у повідомленні.

Перемовини між Великою Британією та Європейським Союзом щодо майбутньої торговельної угоди розпочнуться у березні 2020 року. Один з можливих її варіантів — угода про зону вільної торгівлі, яку ЄС уклав з Канадою у 2016 році. Така угода охоплюватиме більшість товарів, але не стосуватиметься послуг, які нині забезпечують 80% робочих місць у Великій Британії.

Як зазначається, Лондон не прийматиме торговельних правил ЄС у будь-якій угоді після Brexit, заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Рааб стверджує, що згода дотримуватися правил ЄС "призведе до нівеляції сенсу Brexit".

Як повідомлялося, 31 січня опівночі за центральноєвропейським часом (о 01 годині за київським часом) набула чинності Угода між Великою Британією та Європейським Союзом щодо Brexit.

Вона передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібний для того, аби громадяни та підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Упродовж нього ЄС та Британія мають погодити нову угоду щодо майбутнього партнерства, на основі Політичної декларації, яку сторони погодили у жовтні 2019 року.

Єврокомісія прийме широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має ухвалити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.