Туск заявив, що Брюссель підтримує вступ незалежної Шотландії до ЄС

Колишній голова Європейської ради Дональд Туск зазначив, що Євросоюз позитивно налаштований щодо вступу незалежної Шотландії до спільноти.

Про це інформує BBC.

"Колишній голова Європейської ради Дональд Туск каже, що Брюссель відкритий до вступу незалежної Шотландії до Євроспільноти", - йдеться у повідомленні.

На запитання про перспективу вступу незалежної Шотландії до ЄС Туск відповів: "Я хочу зупинитися, щоб не сказати щось занадто прямо".

Він додав, що слід "поважати внутрішні дискусії у Великій Британії", і що втручатися у них - не його справа.

Туск попередив, що Шотландія не буде прийнята до ЄС автоматично.

На запитання про рівень підтримки всередині ЄС вступу незалежної Шотландії, Туск сказав: "Емоційно я не сумніваюся, що всі будуть у захваті тут, в Брюсселі, і в цілому в Європі".

Водночас британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що слова Туска були "неєвропейськими та досить безвідповідальними".

"Я не впевнений, що європейські лідери, не кажучи вже про Велику Британію, насправді вітають такі висловлювання", - сказав він.

Читайте також: У Шотландії допускають можливість проведення референдуму без згоди Лондона

Як повідомляв Укрінформ, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

Проте прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.

У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії - "за" були 55%, "проти" 45%.

Водночас перший міністр Шотландії Нікола Стерджен не виключає проведення консультативного референдуму щодо незалежності від Сполученого Королівства, навіть якщо уряд Британії на це не погодиться.