У Шотландії допускають можливість проведення референдуму без згоди Лондона

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен не виключає проведення консультативного референдуму щодо незалежності від Сполученого Королівства, навіть якщо уряд Британії на це не погодиться.

Про це повідомляє Inews.

"Провести референдум щодо незалежності Шотландії можливо, навіть якщо Борис Джонсон продовжуватиме перешкоджати попередньо узгодженому процесу", - заявила голова уряду Нікола Стерджен.

Голова уряду Шотландії зазначила, що тиснутиме на прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона щодо організації офіційного референдуму, а якщо він відмовить, можливий інший шлях.

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Стерджен заявила, що не виключає проведення консультативного голосування щодо майбутнього Шотландії у складі Великої Британії, але попередила, що суди можуть визнати плебісцит незаконним.

За її словами, другий референдум щодо майбутнього Шотландії може відбутися не раніше ніж наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

Проте прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.

У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії - "за" були 55%, "проти" 45%.