Незалежність від Британії підтримує більш як половина шотландців

Незалежність від Британії підтримує більш як половина шотландців

Укрінформ
Більшість шотландців підтримує незалежність країни від Британії після Brexit.

Про це інформує Daily Record.

"Більшість шотландців підтримує незалежність країни як наслідок рішення Великої Британії залишити Європейський Союз", - йдеться у повідомленні.

Опитування було здійснено на тлі того, як парламент Шотландії проголосував за проведення другого референдуму про незалежність країни.

Результати опитування показали, що 51% шотландців підтримують незалежність. Вперше з 2015 року відокремлення від Британії підтримує більшість шотландців.

Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен хоче провести ще один референдум щодо незалежності, але прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відмовив у дозволі на його організацію, згідно з британським законодавством, голосування не може відбутися без згоди уряду у Лондоні.

У 2014 році шотландці на референдумі проголосували за перебування у складі Великої Британії - за були 55 відсотків, проти 45.

Опитування показало, що кожен п'ятий з тих, хто проголосував проти незалежності у 2014 році, але не підтримав вихід з ЄС, тепер підтримує незалежність Шотландії.

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Як повідомляв Укрінформ, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

Голова уряду Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить провести черговий референдум про незалежність Шотландії, на чому наполягає керівництво країни.

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