Форум пам'яті Голокосту: “Яд Вашем” вибачився за спотворення історії в інтересах Путіна

Національний меморіал катастрофи та героїзму "Яд Вашем" вибачився за те, що матеріали, представлені на Всесвітньому форумі до 75-й річниці звільнення нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау, спотворювали історичні факти про роль СРСР у Другій світовій.

Про це повідомляє Haaretz з посиланням на лист глави Міжнародного інституту історії Голокосту при меморіалі "Яд Вашем" Дана Міхмана.

"Ми приносимо вибачення за цю прикру помилку, що сталася... Ці відеоролики не відображають точку зору "Яд Вашем" по цій темі", - йдеться у листі професора Дана Міхмана.

Зазначається, що записи, презентовані на Форумі, містять «неточності» та «часткове викривлення фактів»

Меморіальний центр наголосив, що його основне завдання - збереження пам'яті Голокосту на основі історичної правди.

На відеозаписах, показаних на форумі в Єрусалимі у січні, не згадувалося ні про злочини СРСР у Другій світовій війні, ні про його відповідальність за початок війни. Крім цього, у відеоматеріалах була відсутня тема поділу Польщі між СРСР і нацистської Німеччиною в 1939 році, а також окупація Західної Європи в 1940 році.

Також на представлених картах були вказані невірні кордони Польщі та сусідніх країн, і вони не містили жодних посилань на Україну, яка знаходиться в конфлікті з Росією Путіна, відзначається в листі «Яд Вашем». А концентраційні табори були названі «таборами знищення».

У листі «Яд Вашем» фактично визнає, що дав змогу викривити історичні факти про Другу світову війну та Голокост, «щоб служити політичним та дипломатичним інтересам президента Росії Володимира Путіна, всупереч своїм професійним обов’язкам та перш за все, відданості історії».

Водночас у листі не зазначено, в якій мірі «Яд Вашем» відповідав за те, що було показано на церемонії, яка відбулася в інституті.

Як пише видання, провідну роль в організації форуму відіграв В'ячеслав Кантор, президент Європейського єврейського конгресу, бізнесмен і мільярдер, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляв Укрінформ, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом в Ізраїлі, де проходили заходи у межах Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

Пізніше Президент України заявив, що українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився від участі в форумі, оскільки на ньому буде виступати президент РФ Володимир Путін, промова ж президента Польщі програмою не була передбачена.