Зеленський нагадав, що серед 6 мільйонів жертв Голокосту кожний четвертий - з України

Українці ніколи не забудуть, що серед шести мільйонів жертв Голокосту кожний четвертий був з України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Бути тут у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту для мене дуже важливо. Трагедія Голокосту назавжди залишила рани в серці кожного українця. Ми ніколи не забудемо, що серед 6 мільйонів жертв Шоа кожний четвертий був з України", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна ніколи не забуде жахливих злочинів, які сталися у Бабиному Яру, коли нацисти стратили понад 150 тис. невинних, а також про майже 9 млн військових і цивільних українців, які загинули під час Другої світової війни в боротьбі з фашизмом.

Глава Української держави також наголосив, що ми назавжди збережемо пам'ять і про Праведників народів світу. У цьому контексті він нагадав, що цього почесного звання офіційно удостоєно понад 2, 5 тис. українців.

"Хоча тих, хто, ризикуючи власним життям, рятував євреїв, було насправді набагато більше. Це люди великого серця і великої відваги", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 26-27 січня перебуває з робочим візитом у Республіці Польща, де бере участь у пам’ятних заходах у м. Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау.