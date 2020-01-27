Світ не має права мовчати про агресію, як у 1939 році - Зеленський

Європа і весь цивілізований світ зараз мають об’єднатися проти будь-якої агресії й не мовчати, як це було на початку Другої світової війни 1939 року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні усім демократичним державам слід об’єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права мовчати, як це було у 1939 році. Європа і світ не мають права на байдужість і бездіяльність. Тільки згуртованість світу зможе дати відсіч будь-якій агресії і вберегти людство від нових страждань”, - підкреслив Зеленський.

Він також нагадав, що Польща першою відчула на собі наслідки “злочинної змови тоталітарних режимів, що призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту”.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 26-27 січня перебуває з робочим візитом у Польщі, де бере участь у пам’ятних заходах в Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.