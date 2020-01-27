Зеленський заявляє про зниження “градусу емоцій” в історичних питаннях з Польщею

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна і Польща у своїх відносинах зосереджуються на об’єднавчих факторах, та висловив сподівання, що цього року Президент РП Анджей Дуда відвідає Україну.

Про це глава Української держави заявив під час спільної з польським лідером пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Віднині у наших відносинах ми акцентуємо на тому, що нас об’єднує. Я впевнений, що так буде і далі. Наприклад, Варшавська битва, сторіччя якої ми відзначаємо у серпні. У цілому цього року ми плануємо провести ряд спільних заходів. Вірю, що одним із них стане візит пана Президента Дуди в Україну”, - зазначив Зеленський.

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Він нагадав, що Україна розблокувала мораторій на пошукові роботи, й польські експерти провели перші розкопки у Львівській області.

За словами глави держави, наступним кроком буде відновлення польською стороною пошкодженої української могили на горі Монастир та взяття її під захист.

“На мою думку, нам вдалося знизити градус емоцій навколо спільного трагічного минулого, і сьогодні з відкритим серцем наші країни рухаються вперед, рухаються у майбутнє”, - переконаний Президент.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 26-27 січня перебуває з робочим візитом до Республіки Польща, де бере участь у пам’ятних заходах у Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.