Зеленський закликає не забувати про трагедію Голокосту

Трагедія Голокосту є уроком для всього людства, який потрібно пам’ятати і ніколи не допустити знову.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у Facebook.

“Ми сповнені почуттями болю та суму за мільйонами жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. З глибокою повагою ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих. Пам’ятати й ніколи не допустити знову. Це наш обов’язок перед мільйонами невинних жертв. Це наш обов’язок перед майбутніми поколіннями”, - підкреслив Зеленський.

Як відомо, 27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Президент України Володимир Зеленський 26-27 перебуває з робочим візитом у Польщі, де в Освенцимі бере участь у пам’ятних заходах, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

фото: Офіс Президента