Дуда пояснив президентові Ізраїлю, чому не брав участі у форумі пам'яті Голокосту

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив ізраїльському колезі Реувену Рівліну, що не брав участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту через те, що організатори проігнорували участь Польщі у боротьбі з нацизмом.

Про це він заявив під час спільного брифінгу в Освенцимі, де проходять урочистості до 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Я з великою прикрістю сприйняв факт, що участь Польщі у великій справі боротьби з нацистами, з винуватцями Голокосту, була повністю проігнорована під час урочистостей, організованих інститутом “Яд ва-Шем”. З цієї причини я не міг бути присутнім там”, - заявив Дуда.

За його словами, у Варшаві усвідомлюють, що форум у Єрусалимі організовувала приватна фундація “Яд ва-Шем”, одним з керівників якої є "близький товариш президента Росії Володимира Путіна" В’ячеслав Кантор.

Дуда висловив сподівання, що у розмові з президентом Ізраїлю усі сумніви щодо позиції польської сторони з цього приводу “було розвіяно”.

У свою чергу Реувен Рівлін підкреслив, що в Аушвіці-Біркенау загинуло понад мільйон євреїв. Він відзначив, що під час війни поляки рятували євреїв, і подякував польській стороні за це.

Президент Ізраїлю наголосив, що сьогодні фашизм і антисемітизм знову “піднімають голову”, що є загрозою для демократії і миру у світі. Він закликав спільно боротися з проявами цього явища.

Рівлін також запросив Дуду до Єрусалима, аби обговорити майбутнє двосторонніх відносин.

Як повідомляв Укрінформ, Дуда не брав участі у заходах до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, що проходили в Єрусалимі 23 січня, через те, що організатори не надали йому слова.

Фото: Jakub Szymczuk / KPRP.