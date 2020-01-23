Рішення не їхати до Єрусалиму було правильним — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення не їхати до Єрусалиму на міжнародний захід з нагоди 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау було слушним.

Про це він сказав у четвер наголосив у Давосі президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Організатор – фундація пана Моше Кантора (голова Ради фундації "Яд ва-Шем" – ред.), просто перекрутила історію, повністю ігноруючи участь Польщі і наших солдатів у боротьбі з гітлерівською Німеччиною", - підкреслив Дуда.

Він зауважив, що під час війни польські військовослужбовці пліч-о-пліч боролися проти німців як із західними союзниками, так і з Червоною армією.

Водночас президент РП висловив вдячність віцепрезиденту США Майку Пенсу за те, що під час виступу в Єрусалимі він згадав про Польщу.

"Він згадав про те, що діялося на території Польщі, яка була окупована гітлерівською Німеччиною, як нищилася польська культура, як змінювалися назви і звідки взялася назва Аушвіц", - наголосив Дуда.

Він нагадав, що з шести мільйонів євреїв, які загинули під час Голокосту, три мільйони мали польське громадянство. Відтак, президент Польщі повинен був виступити в Єрусалимі.

Як відомо, Дуда планував їхати до Єрусалиму, але відмовився це зробити після того, як організатори не підтвердили йому можливість виступити на форумі.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня в Освенцимі відбудуться польські офіційні заходи з визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.