В’язнями "Аушвіца" могли бути понад 100 тисяч жителів України — історик

Понад 100 тисяч жителів України, за припущеннями науковців, пройшли через “Аушвіц”, але точна цифра невідома, оскільки в концтаборі їх маркували як “совєцьких” або “руських”.

Про це розповіла на презентації видання “Концтабір Аушвіц – український вимір” заступник генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні з наукової роботи Любов Легасова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Контцабір “Аушвіц” - це страшний символ Голокосту. І ми разом з усім світом вшановуємо і пам’ятаємо його неймовірні жертви. Через “Аушвіц”, як говорять польські історики, пройшло 1,5 мільйона людей. 1,1 мільйона — це євреї. 140-150 тисяч — це поляки. І тисячі — представники різних національностей. Це і французи, і росіяни, і українці, і угорці, і 23 тисячі ромів", - сказала Легасова.

Історик розповіла про відвідання у 2008 році українськими науковцями цього концтабора, де, як виявилось, частина документів відсутня.

“В “Аушвіці”, в архівах, сказали, що не всі документи зберігаються, тому що частина була вивезена в Росію, частина — до Німеччини, частина — в США. Хоч основний масив документів залишився на самій території “Аушвіцу” завдяки колишнім в’язням, які наполягли зберегти цю територію і це страшне місце як заповідник. Ми бачили ті анкети. В них усіх, хто з України, маркували як “руський” або “радянський”, бо була бездержавність. Тому чи зможемо ми на сьогодні встановити цифру жертв і тих, хто пройшов через концтабір, невідомо” - зазначила вона.

Водночас Легасова розповіла, що за деякими підрахунками наших вчених, понад 100 тисяч громадян, які проживали на теренах України, були в’язнями концтабору “Аушвіц”. "Це насамперед євреї Закарпатської України — понад 90 тисяч. Крім того, за даними істориків, серед 15 тисяч радянських військовополонених, які перебували в концтаборі “Аушвіц”, теж були українці", - сказала вона.

Вона також додала, що серед в’язнів концтабору були остарбайтери, підпільники, українські націоналісти, які й наполягли на тому, щоб саме їх вважали і позначали як українців. І таких 600. І таким чином українські історики одержали від польських колег прізвища цих 600 представників України.

Легасова наголосила, що українці під час Другої світової виявили свою жертовність, свій героїзм і мають величезні жертви - це цифра від 8 до 10 мільйонів, яку ми точно назвати не можемо і яка і сьогодні викликає запитання, чи будемо ми знати до кінця свої жертви чи ні.

“Українці — це нація, яка пережила увесь жах Другої світової війни. Україна має свої жертви. І про це має знати світ. Тому книжку ми назвали не випадково “Концтабір Аушвіц – український вимір”, - підкреслила науковець.