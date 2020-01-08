Дуда відмовився їхати до Ізраїлю на 75-річчя звільнення Освенцима

Президент Польщі Анджей Дуда не поїде до Єрусалима 23 січня на 75-у річницю визволення концтабору в Освенцимі у зв’язку з відсутністю можливості виступу під час цього заходу поряд із лідерами Німеччини, Франції та Росії.

На цьому глава польської держави наголосив у вівторок у Варшаві під час спільного брифінгу для ЗМІ з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким після завершення Кабінетної ради (спільне засідання президента й уряду), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Я не розумію, чому в такому місці, з такої нагоди та в таку велику річницю там мали б виступити президенти Німеччини, Росії, Франції, представники Великої Британії та США, а не міг би висловитися президент Польщі, особливо в нинішній ситуації, коли з боку Росії, особливо з вуст президента Росії Володимира Путіна на адресу Польщі звучать звинувачення, які цілковито суперечать історичній правді і які, без сумніву, служать приниженню нас як суспільства і фальшування історії Другої світової війни”, - наголосив Дуда.

За його словами, відсутність можливості виступу в Єрусалимі є “порушенням інтересів Польщі”, а усі учасники Кабінетної наради однозначно погодилися: або президент Польщі повинен виступити в Ізраїлі, або він не повинен брати участь у цьому заході.

“У цьому зв’язку я однозначно повідомляю: ми вирішили, що як президент Польщі я не братиму участь у події, що матиме місце в Єрусалимі 23 січня”,- зазначив президент РП.

Він назвав незрозумілим, чому президент країни, громадян якої найбільше загинуло в Голокості, не може виступити під час заходу в Єрусалимі.

Дуда зауважив, що Варшава по дипломатичних каналах і по лінії МЗС країни інформувала ізраїльську сторону про свою умову участі у заході в Єрусалимі, але залишилася без відповіді.

Водночас, Дуда підкреслив, що основний захід з відзначення 75-річчя визволення гітлерівського концтабору Освенцим відбудеться 27 січня в Польщі.

Як відомо, наприкінці грудня Путін під час публічних заходів декілька разів заявив, що Польща сама була агресором перед Другою світовою війною, СРСР не окуповував Польщу, а серед чиновників Другої світової війни були відверті антисеміти. На це рішуче відреагувала Варшава, яка викликала на розмову посла РФ у Польщі Андрєєва, а глава польського уряду Матеуш Моравецький виступив із заявою, в якій засудив останні заяви Путіна.