Дуда сказав, за яких обставин поїде до Ізраїлю на 75-річчя звільнення Освенцима

Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь у заходах щодо 75-річчя звільнення гітлерівського концтабору Освенцим лише у в випадку, якщо йому буде надано право виступити під час урочистих заходів, поряд з президентами Німеччини та Росії.

Про це він заявив в неділю в ефірі телеканалу TVP.INFO.

“Для мене необхідною умовою є те, щоб як президент Польщі я міг виступити поряд з іншими президентами, поряд з президентом Путіним, президентом Штайнмаєром, щоб я міг говорити про терпіння поляків, польських євреїв, польських громадян, міг там говорити про втрати, яких ми зазнали в результаті Другої світової війни, Голокосту і те, яким чином ми отримали Другу світову війну, щоб я міг говорити про історичну правду, правду, яка останнім часом, на жаль, фальшується”, - заявив Дуда.

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Як інформувало декілька днів тому польське видання Gazeta Wyborcza, Дуда з кількох причин розглядає можливість відмовитися від участі у подіях з відзначення 75-ї річниці визволення концтабору Освенцим, що відбудуться 23 січня в Єрусалимі.

За інформацією видання, у Польщі вважають ізраїльські урочистості з нагоди визволення концтабору конкурентним заходом до того, який відбудеться у Польщі 27 січня. Також Польщу не задовольняє факт, що там головним спікером, поряд з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, буде президент Росії Володимир Путін.

Газета повідомила також, що іншими причинами вагання президента РП щодо поїздки до Ізраїлю є відсутність адекватної пропозиції з боку Ізраїлю щодо участі Дуди в цих урочистостях, а також фактор, що співорганізатором заходу є глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац, який торік звинувачував Польщу в антисемітизмі.

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Водночас, міністр канцелярії президента РП Кшиштоф Щерський у п’ятницю в ефірі Польського радіо наголосив, що Дуда може поїхати до Ізраїлю на ці заходи, якщо буде виконано очікування польської сторони. За його словами, частину з них Ізраїль уже виконав, щодо інших у Варшаві чекають на відповідь Єрусалима.

За словами Щерського, новий контекст очікувань Варшави пов'язаний з тим, що Путіну в Ізраїлі створюють сприятливий майданчик, де він знову може висовувати звинувачення на адресу Польщі та перекручувати події Другої світової війни.