Дуда може через Путіна не поїхати до Ізраїлю на річницю визволення Освенцима

Президент Польщі Анджей Дуда розглядає можливість відмовитися від запрошення Ізраїлю взяти участь у відзначенні в Єрусалимі 75-ї річниці визволення концтабору в Освенцимі з ряду причин, головною з яких є роль у цих урочистостях президента РФ Володимира Путіна.

Інформацію, оприлюднену в п’ятницю польським виданням Gazeta Wyborcza, підтвердив в ефірі Польського радіо міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.

За інформацією газети, Дуда з кількох причин поки що відмовляється брати участь в урочистостях визволення концтабору в Освенцимі – Світовому форумі Голокосту (World Holocaust Forum), який 22-23 січня в Єрусалимі організовує інститут “Яд Вашем”. Зокрема у Польщі вважають ізраїльські урочистості з нагоди визволення концтабору конкурентним заходом до того, який відбудеться у Польщі 27 січня. Польщу не задовольняє факт, що там головним спікером, поряд з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, буде президент Росії Володимир Путін.

Іншими причинами вагання президента Польщі щодо поїздки до Ізраїлю є відсутність адекватної пропозиції з боку Ізраїлю щодо участі Дуди в цих урочистостях, а також фактор, що співорганізатором заходу є глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац, який торік звинувачував Польщу в антисемітизмі.

Газета застерегла, що ця інформація наразі є неофіційною.

Водночас, міністр канцелярії президента РП Кшиштоф Щерський у п’ятницю в ефірі Польського радіо наголосив, що Дуда може поїхати до Ізраїлю на ці урочистості, якщо буде виконано очікування польської сторони. За його словами, частину з них Ізраїль уже виконав, щодо іншої у Варшаві чекають на відповідь Єрусалима. За словами Щерського, новий контекст очікувань Варшави пов'язаний з тим, що Путіну в Ізраїлі створюють сприятливий майданчик, де він знову може висовувати звинувачення на адресу Польщі і перекручувати події Другої світової війни.

“Очевидним є те, що сценарій, за яким президент Путін є головним гостем і головним спікером, насправді створює йому на території “Яд Вашем” можливість продовжувати ці образливі і брехливі тези про перебіг і причини Другої світової війни”, - наголосив Щерський.

Як відомо, наприкінці грудня Путін під час публічних заходів декілька разів заявив, що Польща сама була агресором перед Другою світовою війною, СРСР не окуповував Польщу, а серед чиновників Другої світової війни були відверті антисеміти. На це рішуче відреагувала Варшава, яка викликала на розмову посла РФ у Польщі Андрєєва, а глава польського уряду Матеуш Моравецький виступив із заявою, в якій засудив останні заяви Путіна.