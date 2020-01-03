Дуда може через Путіна не поїхати до Ізраїлю на річницю визволення Освенцима

Дуда може через Путіна не поїхати до Ізраїлю на річницю визволення Освенцима

Укрінформ
Президент Польщі Анджей Дуда розглядає можливість відмовитися від запрошення Ізраїлю взяти участь у відзначенні в Єрусалимі 75-ї річниці визволення концтабору в Освенцимі з ряду причин, головною з яких є роль у цих урочистостях президента РФ Володимира Путіна.

Інформацію, оприлюднену в п’ятницю польським виданням Gazeta Wyborcza, підтвердив в ефірі Польського радіо міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.

За інформацією газети, Дуда з кількох причин поки що відмовляється брати участь в урочистостях визволення концтабору в Освенцимі – Світовому форумі Голокосту (World Holocaust Forum), який 22-23 січня в Єрусалимі організовує інститут “Яд Вашем”. Зокрема у Польщі вважають ізраїльські урочистості з нагоди визволення концтабору конкурентним заходом до того, який відбудеться у Польщі 27 січня. Польщу не задовольняє факт, що там головним спікером, поряд з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, буде президент Росії Володимир Путін.

Іншими причинами вагання президента Польщі щодо поїздки до Ізраїлю є відсутність адекватної пропозиції з боку Ізраїлю щодо участі Дуди в цих урочистостях, а також фактор, що співорганізатором заходу є глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац, який торік звинувачував Польщу в антисемітизмі.

Газета застерегла, що ця інформація наразі є неофіційною.

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Водночас, міністр канцелярії президента РП Кшиштоф Щерський у п’ятницю в ефірі Польського радіо наголосив, що Дуда може поїхати до Ізраїлю на ці урочистості, якщо буде виконано очікування польської сторони. За його словами, частину з них Ізраїль уже виконав, щодо іншої у Варшаві чекають на відповідь Єрусалима. За словами Щерського, новий контекст очікувань Варшави пов'язаний з тим, що Путіну в Ізраїлі створюють сприятливий майданчик, де він знову може висовувати звинувачення на адресу Польщі і перекручувати події Другої світової війни.

“Очевидним є те, що сценарій, за яким президент Путін є головним гостем і головним спікером, насправді створює йому на території “Яд Вашем” можливість продовжувати ці образливі і брехливі тези про перебіг і причини Другої світової війни”, - наголосив Щерський.

Як відомо, наприкінці грудня Путін під час публічних заходів декілька разів заявив, що Польща сама була агресором перед Другою світовою війною, СРСР не окуповував Польщу, а серед чиновників Другої світової війни були відверті антисеміти. На це рішуче відреагувала Варшава, яка викликала на розмову посла РФ у Польщі Андрєєва, а глава польського уряду Матеуш Моравецький виступив із заявою, в якій засудив останні заяви Путіна.

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