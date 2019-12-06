Меркель вперше відвідала колишній табір смерті в Освенцимі

Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала пам’ятати про злочини німецьких нацистів і не допускати проявів людиноненависництва сьогодні.

Про це вона заявила після відвідання 6 грудня колишнього табору смерті Аушвіц-Біркенау (Освенцим, Польща), повідомляє Укрінформ.

«Це місце зобов’язує нас зберігати живою пам’ять. Нам потрібно пам’ятати про злочини, скоєні тут, і називати їх своїми іменами», - сказала Меркель, для якої цей візит став першим як для глави німецького уряду.

Вона зізналася, що їй нелегко виступати на цьому місці, де здійснювався геноцид євреїв, сінті та рома, політв'язнів та представників інтелігенції Польщі, військовополонених із Радянського Союзу та інших країн, гомосексуалістів, інвалідів тощо.

«Я відчуваю сором за варварські злочини, вчинені тут німцями; злочини, які виходять за межі розуміння», - сказала Меркель.

За її словами, пам'ять про злочини, називання винних та вшанування пам'яті жертв - це відповідальність, яка не закінчується ніколи. Усвідомлення цієї відповідальності є невід’ємною складовою національної ідентичності німців, їх самосвідомості як освіченого та ліберального суспільства, як демократичної держави, в якій панує верховенство права.

Dieser Ort verpflichtet uns, die Erinnerung wach zu halten. Wir müssen uns an die Verbrechen erinnern, die hier begangen wurden und sie klar benennen." - Kanzlerin #Merkel in ihrer Rede beim Besuch der Gedenkstätte #Auschwitz-Birkenau in Polen. pic.twitter.com/tBBkTIpqCA — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 6, 2019

Глава німецького уряду зазначила, що це важливо сьогодні, коли в світі, в тому числі у ФРН, є тривожні ознаки расизму, наростаючої нетерпимості, хвиль злочину на ґрунті ненависті.

«Ми спостерігаємо атаки на основні цінності ліберальної демократії, небезпечний ревізіонізм історії на користь людиноненависництва окремих груп. Ми звертаємо особливу увагу на антисемітизм, який загрожує життю євреїв у Німеччині, у Європі та за її межами», - сказала канцлер і закликала чинити опір таким проявам.

Unsere Verantwortung ist und bleibt es, diesen Ort der Nachwelt zu erhalten - Eindrücke vom Besuch von Kanzlerin #Merkel in der Gedenkstätte #Auschwitz-Birkenau. pic.twitter.com/Q4qsdHLXz4 — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 6, 2019

Меркель ушанувала пам'ять замордованих у концтаборі разом з польським колегою Матеушем Моравецьким.

Вона стала третьою з очільників уряду ФРН, які відвідали колишній концтабор.