Польща хоче запросити Путіна на 75-річчя визволення Освенцима

Варшава має намір запросити президента Росії Володимира Путіна на 75-річчя визволення гітлерівського концтабору Освенцим (Аушвіц-Біркенау), що відзначатиметься 27 cічня 2020 року.

Про це в ефірі Польського радіоповідомив речник президента Польщі Блажей Спихальський.

“Музей концтабору в Освенцимі на початку наступного року організовуватиме урочистості і таке запрошення для пана Путіна буде надіслано, адже факт визволення радянськими військами концтабору в історичному сенсі є беззаперечним”, - повідомив Спихальський.

Водночас, речник президента РП зауважив, що Путіна не запрошено на заходи до 80-річчя початку Другої світової війни до Польщі 1 вересня, оскільки запрошення висилалися лише союзникам Польщі по ЄС та НАТО, а також лідерам країн “Східного партнерства”. За його словами, Росія не належить до жодного з цих об’єднань, тому запрошення її лідерам не надсилалося.

Спихальський зазначив, що президенти, глави урядів чи парламентів понад 30-ти країн вже підтвердили свою присутність 1 вересня у Польщі.

Як повідомлялося, у Варшаві 1 вересня за попередніми даними очікується присутність зокрема, президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа, канцлера та президента Німеччина Ангели Меркель та Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Як відомо, у вересні 2009 року Путін як прем'єр-міністр Росії брав участь у заходах до 70-річчя початку Другої світової війни, що проходили у Гданську.