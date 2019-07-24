У Дуди підтвердили, що Путіна не буде на 80-річчі початку Другої світової

Путіна не буде на офіційних заходах у Варшаві з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, куди запрошено лише лідерів країн – найближчих союзників Польщі по ЄС, НАТО та країн "Східного партнерства".

Про це в ефірі телеканалу Polsat News заявив речник президента Польщі Блажей Спихальський.

"Ми хочемо, щоб на 80-річчя початку Другої світової війни у цих урочистостях взяли участь якомога більше країн – наших найближчих союзників, зокрема лідерів країн ЄС, НАТО",- заявив Спихальський.

На запитання журналіста, чи серед цих лідерів не буде Путіна, речник президента Дуди зазначив, що той не є лідером країни ЄС, НАТО чи "Східного партнерства", а Польща запрошувала лідерів саме цих країн.

"Тому, це запрошення просто не висилалося (Путіну – ред.)", - заявив Спихальський.

Він зауважив, що кільканадцять лідерів різних країн вже підтвердили свою присутність у Варшаві 1 вересня. За його словами, у Варшаві будуть, зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр чи канцлер ФРН Ангела Меркель. Як очікується, Варшаву цього дня відвідає і президент США Дональд Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, представник канцелярії президента Дуди Кшиштоф Щерський у понеділок заявив, що очікується приїзд Зеленського 1 вересня до Варшави на відзначення 80-річчя початку Другої світової війни. Він також не виключив, що 2 вересня може відбутися офіційний візит Зеленського до Польщі.