Канцлери ФРН і Австрії не домовилися про місію порятунку в Середземному морі

Глави урядів Німеччини Ангела Меркель і Австрії Себастьян Курц визнали, що вони мають різні погляди щодо місії ЄС "Софія".

Про це йшлося на спільній пресконференції в Берліні 3 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили тему міграції, тут у нас є як спільне, так і розбіжності. Німеччина могла б уявити собі підтримку перезапуску місії "Софія". І тут, треба сказати, у нас різні точки зору", - заявила Меркель, додавши, що питання обговорюється в Брюсселі.

Німецька канцлер зазначила, що обидві країни, які стикаються значною мірою з однаковими, за кількісним виміром викликами в питанні міграції, водночас зацікавлені в реформі спільної системи надання притулку. ФРН і Австрія зацікавлені в "справедливому та водночас виправданому розподілі" біженців. Також єдиним є підхід щодо надання підтримки країнам походження.

Курц погодився з тим, що обидві країни єдині в тому, що стосується підтримки країн-постачальників біженців. Водночас він підкреслив, що Відень "відкидає ідею місії "Софія", а пропозицію нового високого представника ЄС Жозепа Борреля щодо направлення суден в Середземне море вважає "незрозумілою". На думку Курца, в минулому "Софія" мала результатом насамперед те, що "контрабандисти заробляли більше грошей".

Що ж стосується аргументу про те, що місія дозволить слідкувати за виконанням ембарго на постачання зброї в Лівію, то це, підкреслив австрійський канцлер, краще робити з повітря.

Як повідомлялося, місія ЄС "Софія" була започаткована в 2015 році як така, що має боротися з контрабандистами та перевізниками людей, допомагати розбудовувати лівійську берегову охорону. Однак її було призупинено в 2019 році. За цей період було врятовано майже 50 тис людей. Наразі в цьому районі працюють лише приватні рятувальні кораблі.