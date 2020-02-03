Австрія проти відновлення місії ЄС у Середземному морі - Курц

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц виступив проти відновлення морської місії ЄС "Софія" у Середземному морі, назвавши її "квитком до Європи для тисяч нелегальних мігрантів".

Про це глава австрійського уряду заявив в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt.

"По суті "Софія" завжди була насамперед рятувальною місією, яка стала квитком до Європи для тисяч нелегальних мігрантів", - зазначив Курц.

Він додав, що ця військово-морська місія ЄС призвела до того, що дедалі більше людей гинуло в Середземному морі, "оскільки перспективи порятунку притягують усе більше мігрантів".

До того ж, за словами Курца, місія виявилася "практично неефективною" у питанні контролю за ембарго ООН на постачання озброєння в Лівію у 2016-2019 роках.

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Канцлер назвав "трюком" спроби відновити місію "Софія" під "прикриттям контролю ембарго ООН на постачання озброєння". "Я чітко заявляю: так не буде. Австрія це категорично відкидає, кілька інших країн цього також не хочуть", - заявив Курц.

На його переконання, ЄС разом із країнами-партнерами повинен контролювати контрабанду зброї до Лівії на землі та в повітрі.

Як повідомлялося, Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС має намір домогтися суворішого дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії з допомогою морської місії "Софія".

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Євросоюз розпочав операцію "Софія" 22 червня 2015 року як частину масштабної відповіді на посилення міграційних процесів.

У березні 2019 року Рада ЄС продовжила мандат операції "Софія", однак застосування військово-морських компонентів тимчасово зупинили. Головне завдання місії було сфокусовано на навчанні та тренування прибережної охорони Лівії.