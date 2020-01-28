За вихідні у Середземному морі врятували близько 500 мігрантів

Протягом минулих вихідних днів два рятувальні судна в Середземному морі взяли на борт понад 480 мігрантів, які намагалися дістатись європейських країн.

Про це інформує DW з посиланням на гуманітарну організацію "Лікарі без кордонів".

"Рятувальне судно Ocean Viking здійснило п'ять рятувальних операцій протягом 72 годин… Зокрема, пізно ввечері 26 січня рятувальники підібрали 102 особи на відстані 80 морських миль від узбережжя Лівії. Ще 82 людини врятували неподалік від узбережжя Мальти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед урятованих - сім вагітних жінок, п'ятеро дітей віком до п'яти років та близько 100 неповнолітніх без супроводу дорослих.

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Загалом на борту Ocean Viking, розрахованого лише на 200 пасажирів, зараз перебувають 407 осіб. Судно більше не здатне прийняти мігрантів, повідомив речник "Лікарів без кордонів".

Водночас на німецькому рятувальному кораблі Alan Kurdi, який належить організації Sea-Eye, перебувають ще 78 мігрантів з 20 країн, у тому числі вісім жінок та семеро дітей.

Зараз обидва судна чекають дозволу висадити врятованих в якому-небудь порту.

Як повідомлялося, за 2019 рік трохи менше 111 тисяч мігрантів перетнули Середземне море, прямуючи до Європи, майже 1300 загинули в дорозі.

Загалом, за даними Міжнародної організації з міграції, з 2014 року Середземне море забрало життя 19 164 мігрантів.