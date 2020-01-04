У Середземному морі торік загинули майже 1300 мігрантів

За 2019 рік трохи менше 111 тисяч мігрантів перетнули Середземне море, прямуючи до Європи, майже 1300 загинули в дорозі.

Такі дані оприлюднила Міжнародна організація з міграції (МОМ), передає кореспондент Укрінформу.

«Міжнародна організація з міграції повідомляє про 110 669 мігрантів та біженців, які дісталися Європи морем за рік, що закінчився. Це трохи менше показника 2018 року - 116 273 чоловіків, жінок і дітей… На трьох основних маршрутах у Середземному морі у 2019 році зафіксовано смерть 1283 осіб, або приблизно 44% від показника попереднього року (2299)», - поінформували з МОМ.

Загалом, як зазначається, з 2014 року Середземне море забрало 19 164 життів мігрантів.

Утім, ця статистика не враховує кілька «човнів-привидів», які торік зникли в Середземному морі. На них перебували щонайменше 413 осіб, доля яких до кінця не з'ясована.

МОМ уже шість років систематично фіксує летальні випадки на маршрутах міграції по всьому світу. З початку 2014 року підтверджено загибель 34 532 осіб, з них у 2019-му - 3368.