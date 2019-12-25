"Морських" мігрантів в Італії за рік поменшало вдвічі

Кількість мігрантів, які морем дісталися узбережжя Італії, за рік істотно зменшилася - завдяки взаємодії цієї країни з Лівією, а також суворій урядовій політиці.

Про це інформує DW з посиланням на МВС Італії.

«Число мігрантів, які цього року дісталися морем берегів Італії, зменшилося у порівнянні з 2018 роком вдвічі… Станом на 24 грудня від початку поточного року узбережжя Італії дісталися 11 439 мігрантів, тоді як минулого року - 23 210, а позаминулого - 118 914. Найбільше серед прибулих цього року - громадян Тунісу (2654), далі йдуть такі країни походження як Пакистан (1180) та Кот-д'Івуар (1135)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, такому скороченню сприяв меморандум про співпрацю у сфері протидії нелегальній міграції, укладений Італією та Лівією у 2017 році. Цей документ передбачає посилення боротьби з торгівлею людьми та запобігання незаконному перетину кордоні.

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Окрім того, на ситуації позначилася й сувора політика міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який закривав порти для суден з мігрантами, врятованими у Середземному морі.

Загалом, за даними Міжнародної організації з міграції, які наводить DW, у 2019 році під час спроб перетнути Середземне море і дістатися Європи загинуло щонайменше 1246 мігрантів.