У Греції затонув човен з мігрантами: загинули щонайменше 12 осіб

Біля Іонічного острова Паксі в Греції затонуло судно з біженцями, внаслідок чого загинули щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє Aljazeera.

Загиблих виявили під час пошукових робіт. Ще 21 людину врятували, а троє з них госпіталізували. Також уточнюється, що затонуле судно прямувало в Італію.

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До пошукових робіт були залучені патрульні катери берегової охорони, вертольоти військово-морського флоту, а також вантажні кораблі, які пропливали поруч.

Як раніше повідомлялося, лише за минулий рік близько 111 тисяч мігрантів перетнули Середземне море, прямуючи до Європи, майже 1300 з них загинули в дорозі.