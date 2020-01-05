Туніські військові урятували з моря півсотні мігрантів

Поблизу східного узбережжя Туніса військовими з моря було врятовано 53 незаконні мігранти.

Про це повідомили у міністерстві оборони Туніса, пише Xinhua.

“Рятувальна операція пройшла у 60 км на північний схід від островів Керкенах в південно-східній туніській провінції Сфакс”, - заявили в міноборони.

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Зазначається, що 53 мігранти намагалися незаконно потрапити до Італії, відчаливши від туніського узбережжя. Вік урятованих був від 16 до 30 років.

Xinhua додає, що кількість спроб незаконної міграції до Італії з території Туніса постійно зростає, попри рішучу боротьбу із цим явищем туніського уряду.