Туніські військові урятували з моря півсотні мігрантів
Укрінформ
Поблизу східного узбережжя Туніса військовими з моря було врятовано 53 незаконні мігранти.
Про це повідомили у міністерстві оборони Туніса, пише Xinhua.
“Рятувальна операція пройшла у 60 км на північний схід від островів Керкенах в південно-східній туніській провінції Сфакс”, - заявили в міноборони.
Зазначається, що 53 мігранти намагалися незаконно потрапити до Італії, відчаливши від туніського узбережжя. Вік урятованих був від 16 до 30 років.
Xinhua додає, що кількість спроб незаконної міграції до Італії з території Туніса постійно зростає, попри рішучу боротьбу із цим явищем туніського уряду.