До Литви не пустили журналістку pосійського телеканалу "Звєзда"

Служба охорони держкордону Литви в понеділок дала пояснення, що в п'ятницю не пустила на територію країни журналістку телеканалу Міноборони РФ "Звєзда" Юлію Шатілову через візу, яку раніше анулювала Латвія.

Про це повідомив порталу Delfi представник Служби охорони держкордону Литви по PR Рокас Пукінскас.

"Особа прилетіла рейсом з Москви, і їй пояснили ситуацію — з'ясувалося, що наявна віза була недійсною", - сказав Пукінскас.

Юлія Шатілова прилетіла до Вільнюса в п'ятницю, за кілька годин вона вилетіла назад до Москви.

"Це не була депортація. Це недопущення на територію Литви", - уточнив чиновник.

Він також підтвердив, що цю візу видавала й анулювала не Литва. Раніше російські ЗМІ повідомили, що видану журналістці минулого року шенгенську візу анулювала Латвія.

За словами Пукінскаса, минулого року до Литви не пустили понад 6000 осіб.