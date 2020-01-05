"ЄС" підготувала запити до СБУ і Зеленського щодо в'їзду актора з “Сватів” і Dr Alban

Партія «Європейська солідарність» підготувала низку запитів до СБУ і Президента Володимира Зеленського щодо дозволу на в’їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму, публічно називають анексований РФ півострів спірною територією і виступали на окупованій українській землі .

Про це повідомляє співголова фракції Ірина Геращенко у Facebook.

"Зокрема, мова йде про актора «сватов» Федора Добронравова (нагадаю, серіал повернувся на наші блакитні екрани після зміни влади, а тепер і «кримнаші» до нас в гості пруться). Й щодо Dr Alban, який виклав в мережу фото з Президентом і подякував йому, що той в обхід заборони допоміг в’їхати в Україну. Закривати очі на порушення українських кордонів - це сприяти легітимізації анексії Криму. Це неприпустимо. Неможливо навіть уявити собі, щоб будь яка країна з такою легкістю прощала неповагу до територіальної цілісності і суверенітету, закривала очі на підспівувачів окупантів", - написала Геращенко.

Також вона нагадала, що після попереднього запиту до СБУ щодо журналістів " Звєзди" на Майдані, їх таки "видворили з України".

Як повідомляв Укрінформ, шведський співак Dr. Alban, якому був заборонений в’їзд до України після концерту в окупованомуному Криму виступив у шоу "Вечірний квартал".