В СБУ підтвердили: Заборона на в’їзд російського актора Добронравова знята

Служба безпеки України ще в червні 2019 року зняла заборону на в’їзд в Україну російському актору Федору Добронравову.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі Крим.Реалії.

Вона уточнила, що рішення суду схвалене в березні 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ заборонила у листопаді 2017 року в'їзд в Україну актору серіалу "Свати" Федору Добронравову на три роки. Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Тоді ж Міністерство культури додало Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці держави, а Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати", одним з головних героїв якого є Добронравов.

29 січня 2019 року прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила, що суд не скасує заборону "Сватів" і не викреслить зірку серіалу Федора Добронравова зі списку заборонених артистів.

Втім 27 березня той самий суд скасував поставу СБУ про заборону в'їзду до України актору серіалу "Свати" Федору Добронравову, а також рішення про включення його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, та анулювання прокатних посвідчень на фільми за його участю.