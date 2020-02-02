ЄС направив першу партію меддопомоги Китаю для стримування коронавірусу

ЄС направив першу партію медичної допомоги Китаю для стримування поширення в країні нового коронавірусу.

Про це йдеться у заяві комісара ЄС з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

"Після отримання інформації з Китаю про брак захисного обладнання Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації, у співпраці з усіма країнами-членами ЄС, організовує доставку необхідних засобів індивідуального захисту", - йдеться у заяві.

Як зазначено у документі, ЄС готовий надати будь-яку допомогу, необхідну Китаю в його зусиллях щодо стримування поширення коронавірусу. Держави-члени спільноти вже зібрали загалом 12 тонн засобів індивідуального захисту, які вже на шляху до Китаю.

Європейська Комісія продовжить надавати підтримку Китаю.

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Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

Станом на ранок 1 лютого у світі встановлено 304 летальних випадки внаслідок коронавірусу. До кінця суботи, 1 лютого, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом 2019-nCoV на материковій частині КНР сягнула 14 380. Крім Китаю, коронавірус зафіксовано у 23 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.