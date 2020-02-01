Іспанія призупинила діалог з Каталонією після оголошення позачергових виборів
Про це повідомляє Euobserver.
"Що швидше відбудуться позачергові вибори та сформується новий уряд, то швидше ми розпочнемо діалог", - заявили в уряді Іспанії.
Республіканська ліва партія Каталонії (ERC) назвала відтермінування "абсолютно безвідповідальним" кроком.
Раніше Кім Торра анонсував проведення дострокових виборів у регіоні.
Чергові вибори в Каталонії мали відбутися наприкінці 2021 року.
Як повідомлялося, Верховний суд Іспанії підтримав рішення позбавити голову уряду Каталонії Кіма Торру місця у парламенті автономії, доки не буде ухвалене рішення по суті справи. Це призвело до кризи в коаліційному уряді автономії.
Таким чином, суд підтримав рішення ЦВК Іспанії, яка на початку січня вирішила забрати у Торри мандат після того, як каталонський суд заборонив йому у грудні 2019 року обіймати державні посади протягом 18 місяців за непокору центральній владі.