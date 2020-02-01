Іспанія призупинила діалог з Каталонією після оголошення позачергових виборів

Іспанський уряд оголосив про відтермінування зустрічі голови уряду Іспанії Педро Санчеса з лідером регіонального уряду Каталонії Кімом Торрою через оголошені позачергові вибори в автономії.

Про це повідомляє Euobserver.

"Що швидше відбудуться позачергові вибори та сформується новий уряд, то швидше ми розпочнемо діалог", - заявили в уряді Іспанії.

Республіканська ліва партія Каталонії (ERC) назвала відтермінування "абсолютно безвідповідальним" кроком.

Раніше Кім Торра анонсував проведення дострокових виборів у регіоні.

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Чергові вибори в Каталонії мали відбутися наприкінці 2021 року.

Як повідомлялося, Верховний суд Іспанії підтримав рішення позбавити голову уряду Каталонії Кіма Торру місця у парламенті автономії, доки не буде ухвалене рішення по суті справи. Це призвело до кризи в коаліційному уряді автономії.

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Таким чином, суд підтримав рішення ЦВК Іспанії, яка на початку січня вирішила забрати у Торри мандат після того, як каталонський суд заборонив йому у грудні 2019 року обіймати державні посади протягом 18 місяців за непокору центральній владі.