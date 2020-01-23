Верховний суд Іспанії підтримав позбавлення глави уряду Каталонії місця у парламенті

Верховний суд Іспанії підтримав рішення позбавити голову уряду Каталонії Кіма Торру місця у парламенті автономії, доки не буде ухвалене рішення по суті справи.

Про це повідомляє El Pais.

"Верховний Суд вирішив забрати депутатський мандат у Кіма Торри, поки не буде остаточної ухвали про його позбавлення статусу депутата, хоча це не означає, що він втратить керівну посаду у Женералітаті (уряді Каталонії - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, суд підтримав рішення ЦВК Іспанії, яка на початку січня вирішила забрати у Торри мандат після того, як каталонський суд заборонив йому у грудні 2019 року обіймати державні посади протягом 18 місяців за непокору центральній владі.

Торра просив суд призупинити дію постанови про його відсторонення з регіонального парламенту, але судді відхилили запит.

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Як повідомлялося, 19 грудня 2019 року Верховний суд Каталонії заборонив голові женералітату Жоакіму Торрі обіймати державні посади впродовж 1,5 року за невиконання розпорядження ЦВК прибрати банер на підтримку ув'язнених каталонських політиків та жовті стрічки з громадських будівель на період виборчої кампанії.

Фото: EUROPA PRESS