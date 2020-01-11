Європарламент позбавив недоторканності каталонського депутата
Відповідна заява Девіда Сассолі оприлюднена на сайті Європарламенту.
«Відповідно до рішення Суду ЄС у справі Жункерас-і-Вієс (Junqueras i Vies),колишнього віцепрезидента Каталонії, мандати панів Жункераса-і-Вієса, Пучдемона-і-Казамажо (Puigdemont i Casamajо) та Коміна-і-Олівереса (Comіn i Oliveres) набули чинності з 2 липня 2019 року на основі офіційного оголошення результатів виборів компетентною владою Іспанії. Водночас, враховуючи рішення Центральної виборчої комісії (Іспанії) від 3 січня 2020 року та рішення Верховного суду (Іспанії) від 9 січня 2020 року, мандат Жункераса-і-Вієса зупинений з 3 січня 2020 року», - йдеться у заяві.
Президент Європарламенту зауважив, що за принципом прецедентного права та за рішенням Суду ЄС, Європарламент зобов’язаний врахувати без зволікання остаточне рішення компетентних судових органів влади країн-членів.
"Таким чином, на пленарному засіданні 13 січня 2020 року я зроблю оголошення про початок мандату трьох членів (обраних від Каталонії - ред.) з 2-го липня 2019 року та про зупинення дії мандату пана Жункераса-і-Вієса з 3 січня 2020 року. Я запрошу компетентну владу Іспанії швидко визначити ім’я нового члена Парламенту», - зазначив Девід Сассолі.