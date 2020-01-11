Європарламент позбавив недоторканності каталонського депутата

Президент ЄП Девід Сассолі оголосив про те, що каталонський політик Оріол Жункерас-і-Вієс, який був ув’язнений владою Іспанії за зловживання службовим становищем під час організації референдуму про незалежність Каталонії, втратив місце депутата Європарламенту.

Відповідна заява Девіда Сассолі оприлюднена на сайті Європарламенту.

«Відповідно до рішення Суду ЄС у справі Жункерас-і-Вієс (Junqueras i Vies),колишнього віцепрезидента Каталонії, мандати панів Жункераса-і-Вієса, Пучдемона-і-Казамажо (Puigdemont i Casamajо) та Коміна-і-Олівереса (Comіn i Oliveres) набули чинності з 2 липня 2019 року на основі офіційного оголошення результатів виборів компетентною владою Іспанії. Водночас, враховуючи рішення Центральної виборчої комісії (Іспанії) від 3 січня 2020 року та рішення Верховного суду (Іспанії) від 9 січня 2020 року, мандат Жункераса-і-Вієса зупинений з 3 січня 2020 року», - йдеться у заяві.

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Президент Європарламенту зауважив, що за принципом прецедентного права та за рішенням Суду ЄС, Європарламент зобов’язаний врахувати без зволікання остаточне рішення компетентних судових органів влади країн-членів.

"Таким чином, на пленарному засіданні 13 січня 2020 року я зроблю оголошення про початок мандату трьох членів (обраних від Каталонії - ред.) з 2-го липня 2019 року та про зупинення дії мандату пана Жункераса-і-Вієса з 3 січня 2020 року. Я запрошу компетентну владу Іспанії швидко визначити ім’я нового члена Парламенту», - зазначив Девід Сассолі.