ЄС захищатиме свою єдність і спільно представлятиме інтереси – речник уряду ФРН

Німеччина разом з іншими 26 країнами-членами ЄС готова захищати єдність Європейського Союзу після виходу з нього Великої Британії.

Про це сказав на брифінгу в Берліні в п’ятницю офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми рішуче налаштовані продовжувати писати разом з іншими країнами-членами цю європейську історію успіху. ЄС і в майбутньому буде захищати свою єдність і спільно представляти свої інтереси», - заявив Зайберт.

Він нагадав, що саме євроінтеграція дала Європі мир та добробут.

Зараз, за словами речника уряду, ЄС має працювати ще інтенсивніше над тим, щоб бути сильнішим, інновативнішим, економічно передовим, залишатися привабливим на світовій арені. Водночас з Британією Берлін хоче залишитися добрим сусідом і партнером.

«Це не прощання, Велика Британія не зникає раптом, але звичайно це розлука», - заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас в інтерв’ю з приводу Brexit.

Міністр відзначив, що вдалося запобігти хаосу сценарію «без угоди», адже угода, яка регулює багато областей, є. Але попереду інтенсивні переговори під великим часовим тиском. Маас сумнівається при цьому, що до кінця цього року, поки триватиме перехідна фаза, можна буде детально врегулювати всі питання.

«Але якщо політична воля є з обох сторін, ми можемо отримати хороші результати», - сказав дипломат.

Крім того, він закликав співвітчизників не надто зосереджуватися на дискусії про зростання німецьких унесків до ЄС після виходу Великої Британії німецьких унесків до ЄС.

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За словами Мааса, Німеччина є не лише найбільшим платником, членство в ЄС принесло ФРН величезну користь, а дискусії щодо Brexit в останні роки дали зрозуміти багатьом людям, які переваги принесе їм ЄС: вільну торгівлю на найбільшому у світі єдиному ринку, безкоштовні подорожі та можливість жити, працювати та навчатися, де завгодно.