Естонські парламентарі готуються засудити російську інтерпретацію Другої світової

Політичну заяву з засудженням Росії за спроби трактувати історію Другої світової війни у ​​вигідному для себе світлі станом на ранок четверга підписали 73 депутати естонського парламенту (Рійгікогу).

Про це повідомляє портал ERR з посиланням на голову комісії парламенту із закордонних справ Марко Міхкельсона.

"Проєкт нашої заяви підписали 73 депутати, які представляють всі п'ять парламентських фракцій. У цьому сенсі я радий, що з цього питання у нас намічається надійний консенсус", - сказав Міхкельсон.

Читайте також: Латвія може встановити кримінальну відповідальність за фейкові новини

Далі, за його словами, комісія Рійгікогу із закордонних справ обговорить проєкт заяви на своєму засіданні, яке відбудеться, швидше за все, 11 лютого.

"Як представник ініціаторів цієї заяви я хочу, щоб були запрошені також працівники не тільки міністерств закордонних справ і освіти та науки, а й співробітники Інституту пам'яті, щоб обговорення цієї теми було розлогішим. А голосування за проєктом заяви у великій залі Рійгікогу, цілком імовірно, пройде до чергової річниці незалежності ЕР, 19 або 20 лютого", - наголосив Міхкельсон.

Читайте також: Винищувачі НАТО над Балтикою двічі супроводжували російські військові літаки

Нагадаємо: для того, щоб заява була прийнята, достатньо одного читання проєкту відповідного документа в естонському парламенті.