Латвія може встановити кримінальну відповідальність за неправдиві новини

Кілька депутатів коаліції латвійського парламенту (Сейму) подали поправки до кримінального законодавства, які передбачають відповідальність за поширення фальшивих новин з корисливою метою.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Кілька депутатів коаліції Сейму подали в парламент поправки до Кримінального закону, які передбачають кримінальну відповідальність за поширення фальшивих новин з корисливою метою", - йдеться у повідомленні.

Поправки розробив депутат Нової консервативної партії Улдіс Будрікіс.

Згідно з опитуванням жителів країни, проведеним у 2018 році, 32% людей вірять інформації, опублікованій в соціальних мережах, а 22% діляться інформацією, не перевіривши її правдоподібність.

До керівної коаліції в Сеймі Латвії входять п'ять парламентських партій: Нова консервативна партія, «KPV LV», «Розвитку/За!», Національне об'єднання і «Нова єдність».