Латвія може встановити кримінальну відповідальність за неправдиві новини

Латвія може встановити кримінальну відповідальність за неправдиві новини

Укрінформ
Кілька депутатів коаліції латвійського парламенту (Сейму) подали поправки до кримінального законодавства, які передбачають відповідальність за поширення фальшивих новин з корисливою метою.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Кілька депутатів коаліції Сейму подали в парламент поправки до Кримінального закону, які передбачають кримінальну відповідальність за поширення фальшивих новин з корисливою метою", - йдеться у повідомленні.

Поправки розробив депутат Нової консервативної партії Улдіс Будрікіс.

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Згідно з опитуванням жителів країни, проведеним у 2018 році, 32% людей вірять інформації, опублікованій в соціальних мережах, а 22% діляться інформацією, не перевіривши її правдоподібність.

До керівної коаліції в Сеймі Латвії входять п'ять парламентських партій: Нова консервативна партія, «KPV LV», «Розвитку/За!», Національне об'єднання і «Нова єдність».

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