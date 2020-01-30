Кількість інфікованих коронавірусом у Китаї сягнула восьми тисяч

У Китаї кількість людей, заражених новим коронавірусом, досягла 8 тисяч.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"У Китаї, за даними органів охорони здоров'я, загальний показник кількості інфікованих новим видом пневмонії досяг майже 8000 осіб, наблизившись до загальної кількості інфікованих у всьому світі внаслідок спалаху вірусу Sars у 2002-2003 роках", - йдеться у повідомленні.

Перший випадок зараження у Тибеті було підтверджено, тобто вірус поширився на 31 провінцію материкового Китаю, всі муніципалітети та автономні регіони КНР. З 38 летальних випадків сьогодні 37 були зафіксовані в провінції Хубей, одна - у провінції Сичуань на південному заході країни.

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У четвер ввечері чиновники провінції Хубей визнали, що в лікарнях міста Ухань, де відбувся спалах вірусу, бракує елементарних захисних засобів, таких як медичні маски.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.