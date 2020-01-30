Кількість інфікованих коронавірусом у Китаї сягнула восьми тисяч
Про це повідомляє South China Morning Post.
"У Китаї, за даними органів охорони здоров'я, загальний показник кількості інфікованих новим видом пневмонії досяг майже 8000 осіб, наблизившись до загальної кількості інфікованих у всьому світі внаслідок спалаху вірусу Sars у 2002-2003 роках", - йдеться у повідомленні.
Перший випадок зараження у Тибеті було підтверджено, тобто вірус поширився на 31 провінцію материкового Китаю, всі муніципалітети та автономні регіони КНР. З 38 летальних випадків сьогодні 37 були зафіксовані в провінції Хубей, одна - у провінції Сичуань на південному заході країни.
У четвер ввечері чиновники провінції Хубей визнали, що в лікарнях міста Ухань, де відбувся спалах вірусу, бракує елементарних захисних засобів, таких як медичні маски.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.
Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.