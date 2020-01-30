У пасажирів затриманого в Італії круїзного лайнера коронавірусу не знайшли
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Попередні результати виключають наявність коронавірусу на лайнері, який затримали у порту Чивітавекк'я", - йдеться у повідомленні.
Двоє туристів, подружжя з Гонконгу, перебувають в одиночній медичній каюті на борту судна Costa Cruises.
Висока температура та "легкі симптоми грипу" виявлені лише у жінки, у її чоловіка немає жодних симптомів, але його також ізолювали.
Однак для повного виключення зараження коронавірусом необхідно дочекатися результатів аналізів, що були відправлені до римської лікарні Спалланцані.
Як повідомлялося, в італійському порту Чивітавекк'я тимчасово заблокували круїзний лайнер з шістьма тисячами людей на борту через двох громадян Китаю, у яких підозрювали зараження коронавірусом.
У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.
Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.
Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.
Фото: ANSA/Massimo Percossi