У пасажирів затриманого в Італії круїзного лайнера коронавірусу не знайшли

Попередні результати аналізів пасажирів затриманого в італійському порту круїзного лайнера не підтвердили наявність коронавірусу в будь-кого з них.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Попередні результати виключають наявність коронавірусу на лайнері, який затримали у порту Чивітавекк'я", - йдеться у повідомленні.

Двоє туристів, подружжя з Гонконгу, перебувають в одиночній медичній каюті на борту судна Costa Cruises.

Висока температура та "легкі симптоми грипу" виявлені лише у жінки, у її чоловіка немає жодних симптомів, але його також ізолювали.

Однак для повного виключення зараження коронавірусом необхідно дочекатися результатів аналізів, що були відправлені до римської лікарні Спалланцані.

Як повідомлялося, в італійському порту Чивітавекк'я тимчасово заблокували круїзний лайнер з шістьма тисячами людей на борту через двох громадян Китаю, у яких підозрювали зараження коронавірусом.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

Фото: ANSA/Massimo Percossi