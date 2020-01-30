У порту Італії заблокували круїзний лайнер через підозру коронавірусу в пасажирів
Про це повідомляє ANSA.
“Шість тисяч пасажирів на італійському круїзному лайнері зараз заблоковані у Чивітавекк'я після того, як китайська пара захворіла на лихоманку, викликавши побоювання, що вони заразилися новим коронавірусом”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у подружжя з Гонконгу взяли тести лікарі римської лікарні Spallanzani, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях та вірусах. Пара наразі перебуває в ізольованій каюті лайнера Costa Crociere з температурою і проблемами з диханням.
Подружжя прибуло в аеропорт Мілана 25 січня, після чого вони піднялися на судно кілька днів тому в Савоні.
Іншим пасажирам також заборонено покидати лайнер.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.
Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.
Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.
Фото: ship-technology.com