Деякі евакуйовані з Уханя японці повернулися з ознаками застуди

Тринадцять із понад двохсот японців, евакуйованих з осередку спалаху коронавірусу в Ухані, повернулися з кашлем, гарячкою та іншими проблемами зі здоров'ям.

Про це повідомляє АР .

«13 з 210 евакуйованих, які повернулися в Токіо з ураженого вірусом китайського міста Ухань, страждають від кашлю, лихоманки або інших проблем зі здоров'ям і, як очікується, будуть госпіталізовані», - йдеться у повідомленні.

За словами головного секретаря кабінету міністрів країни Есіхіде Сугі, Японія веде переговори про евакуацію ще близько 300 громадян і їх сімей з Уханя вже сьогодні.

Наразі Японія підтвердила 11 випадків захворювання, у тому числі два можливих випадки передачі вірусу від людини людині, які не відвідували Китай.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликаною новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

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За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Крім Китаю, захворювання зафіксовані у 16 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердилися.

Фото: Xinhua