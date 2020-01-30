У Китаї фіксують зменшення кількості нових випадків коронавірусу

У Китаї зменшується кількість нових випадків захворювання пневмонією, викликаною новим коронавірусом.

Про це заявляє Національна комісія охорони здоров'я Китаю, інформує Global Times.

"Більш як у 10 провінціях КНР, включаючи провінцію Хубей в Центральному Китаї, фіксується зниження числа нових інфікованих порівняно з попереднім днем", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у провінції Хубей 28 січня зареєстрували 840 нових випадків захворювання коронавірусом (27 січня - 1291 випадок).

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання пневмонією, викликаною новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

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За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавирусной інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Крім Китаю, захворювання зафіксовані у 16 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердилися.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірус є лихоманка та утруднене дихання.

Фото: АА