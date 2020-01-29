Ізраїль надіслав додаткові підрозділи на кордон з Палестиною

Уряд Ізраїлю направив на кордон з Палестиною додаткові військові підрозділи на тлі напруження після оприлюднення мирного плану президента США Дональда Трампа з врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє AFP.

"Після проведення оцінки поточної ситуації було прийнято рішення посилити дивізію Іудея й Самарія (ізраїльське позначення Західного берега річки Йордан - ред.) та дивізію Гази (знаходяться в прикордонних районах з Палестиною - ред.) додатковими бойовими підрозділами", - зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання Палестино-Ізраїльського конфлікту, що передбачає встановлення миру, розширення палестинських територій та побудову тунелю між Західним берегом та сектором Гази, який позитивно оцінив ізраїльський прем'єр Нетаньягу.

Однак палестинська сторона досі негативно висловлювалась щодо подібних ініціатив США та Ізраїлю.

Фото: Nati Shohat/Flash90