Ізраїль надіслав додаткові підрозділи на кордон з Палестиною

Ізраїль надіслав додаткові підрозділи на кордон з Палестиною

Укрінформ
Уряд Ізраїлю направив на кордон з Палестиною додаткові військові підрозділи на тлі напруження після оприлюднення мирного плану президента США Дональда Трампа з врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє AFP.

"Після проведення оцінки поточної ситуації було прийнято рішення посилити дивізію Іудея й Самарія (ізраїльське позначення Західного берега річки Йордан - ред.) та дивізію Гази (знаходяться в прикордонних районах з Палестиною - ред.) додатковими бойовими підрозділами", - зазначили в Армії оборони Ізраїлю.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання Палестино-Ізраїльського конфлікту, що передбачає встановлення миру, розширення палестинських територій та побудову тунелю між Західним берегом та сектором Гази, який позитивно оцінив ізраїльський прем'єр Нетаньягу.

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Однак палестинська сторона досі негативно висловлювалась щодо подібних ініціатив США та Ізраїлю.

Фото: Nati Shohat/Flash90

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