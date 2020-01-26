Нетаньягу назвав "історичним" план Трампа щодо Близького Сходу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перед поїздкою до Вашингтона заявив про те, що мирний план президента США Дональда Трампа по Близькому Сходу буде "історичним".

Про це пише "Дзеркало Тижня".

"Така можливість з'являється один раз в історії й не може бути втрачена ... Я сповнений надії, що ми знаходимося на порозі історичного моменту в літописах нашої держави", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Раніше віцепрезидент США Майк Пенс запросив прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і його головного суперника від опозиції Бенні Ганца до Білого дому для обговорення перспектив досягнення миру на Близькому сході. Зустріч має відбутися у Вашингтоні наступного тижня.

Фото: АА